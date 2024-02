Hockey-Europameister! Deutschland stürmt zum Titel

Die deutschen Hockeymänner sind bei der Hallen-EM im belgischen Leuven zum Titel gestürmt. Im Finale gegen Polen setzte sich das Team von Bundestrainer Rein van Eijk am Sonntag mit 5:2 (2:1) durch.

„Megageile Leistung, souveräne zweite Halbzeit. Wir freuen uns mega, wieder Europameister zu sein“, sagte van Eijk, und auch Sportdirektor Martin Schultze zeigte sich begeistert: „Glückwunsch an die Mannschaft und den Staff. Das war eine Machtdemonstration im Finale und ein absolut verdienter Titelgewinn am Ende.“

Die DHB-Frauen kämpfen in der kommenden Woche um Europas Krone. Bei der Heim-EM in Berlin (8. bis 11. Februar) treffen die Titelverteidigerinnen und Rekordeuropameisterinnen in der Gruppenphase auf Belgien, Spanien, Tschechien und die Türkei.