Krimi: Hockey-Herren auf dem Weg zum Titel

Die deutschen Hockey-Männer nehmen den Titel bei der Hallen-Europameisterschaft im belgischen Leuven ins Visier. Dank eines Last-Minute-Treffers von Stürmer Henrik Mertgens beim 5:4 (2:1) im Halbfinalkrimi gegen den Gastgeber steht das Team von Bundestrainer Rein van Eijk am Sonntag (14 Uhr) im Finale.

Aufgrund der Olympischen Spiele im Sommer tritt das DHB-Team nicht mit seiner Top-Besetzung an, dennoch ist der Rekordeuropameister als Mitfavorit ins Turnier gegangen. Im zweiten Halbfinale trifft Titelverteidiger Österreich auf Polen (20.00 Uhr). Im Gruppenspiel hatten sich die Österreicher und das DHB-Team mit 5:5 getrennt.

Deutschland meldet sich nach Schweiz-Pleite zurück

Constantin Staib vom Hamburger Polo Club erzielte in einer von Beginn an engen Partie die ersten beiden Treffer für das deutsche Team. Adrian Lehmann-Richter (Berliner HC) und Erik Kleinlein (Mannheimer HC) trafen im Anschluss, ehe der Mülheimer Mertgens in der letzten Spielminute den umjubelten Siegtreffer erzielte.