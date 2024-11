Hockey: Hallen-EM 2026 in Heidelberg

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hat den Austragungsort für die Hallen-EM 2026 der Männer bekanntgegeben. Das Turnier, bei dem das DHB-Team als Titelverteidiger an den Start geht, wird in zwei Jahren vom 8. bis 11. Januar im Heidelberger SNP Dome ausgetragen.

Neben dem DHB-Team, das bislang 17 von 21 Hallen-Europameisterschaften gewonnen hat, werden dort der dreimalige Europameister Österreich, Belgien, Tschechien, Spanien, Irland, Polen, Portugal, die Schweiz und die Türkei antreten. Im kommenden Jahr findet in Deutschland zuvor die Feld-EM in Mönchengladbach (8. bis 17. August 2025) statt, auch die FIH Pro League macht in Berlin Station (21. bis 29. Juni).