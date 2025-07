Heim-EM live auf Magenta Sport: Mit dem Heimvorteil zu Gold?

Jannis Blank 23.07.2025 • 21:53 Uhr Deutschlands Hockey-Herren starten am 8. August in die Heim-EM. Die Euphorie im Team ist spürbar – nicht nur bei Bundestrainer Henning. Warum der Glaube an den Titel groß ist und wie die Gruppenphase aussieht.

Mit dem Heimvorteil zum Titel? Am 8. August startet die Hockey-Europameisterschaft 2025 im SparkassenPark Mönchengladbach.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für alle Fans, die nicht vor Ort im Stadion sein können, gibt es gute Nachrichten: Magenta Sport überträgt bis zu 16 Spiele der EM live und kostenlos auf seinen Plattformen – darunter natürlich auch alle Partien der deutschen Mannschaft.

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft trifft im Auftaktspiel auf Frankreich (Live bei Magenta Sport), am 10. August folgt das Duell mit England. Komplettiert wird Gruppe B durch Polen. In der Gruppe A kämpfen die Titelverteidiger Niederlande, Spanien, Belgien und Österreich um den Einzug in die K.o.-Phase.

Henning: „Jedes K.o.-Spiel kann ein Finale sein“

Mit Blick auf die anstehende Heim-EM zeigte sich Bundestrainer André Henning auf einer Pressekonferenz optimistisch und angriffslustig: „Wir spüren bereits jetzt die Energie dieser Heim-EM. Der Rückhalt durch Fans, Medien und Partner ist enorm. Unser Ziel ist klar: Wir wollen mitspielen um den Titel.“

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Breite sei die europäische Spitze so ausgeglichen wie lange nicht mehr. „Die Top 5 der Welt sind alles europäische Teams - das zeigt, wie offen das Turnier ist. Die Einzigen, die vielleicht leicht vorne liegen, sind die Niederländer. Aber auch die haben wir in der laufenden Pro-League-Saison geschlagen“, so Henning.

Nationalspieler Hannes Müller offenbart Titelambitionen

Der Bundestrainer erwartet ein extrem enges Turnier: „Viele Gruppenspiele werden 50:50-Spiele. Und jedes K.o.-Spiel wird ein potenzielles Finale - das macht die EM so spannend. Wir wollen ganz klar ins Halbfinale, das ist das absolute Minimum-Ziel.“

Auch Nationalspieler Hannes Müller sieht die Mannschaft sportlich voll auf Kurs: „Wir sind ein junges Team, mussten viele Olympia-Abgänge verkraften. Aber wir können mit allen Teams mithalten - zum Teil sind wir sogar besser. Ich gehe positiv ins Turnier. Wir sagen nicht: ‘Hauptsache Halbfinale’. Wir wollen die Heim-EM gewinnen“, gab sich der 25-Jährige in einem Interview mit dem Hockey Magazin selbstbewusst.