Hockey-EM 2025: Höhner liefern offiziellen Hit Hier und Jetzt

Die Kultband Höhner liefert erneut die musikalische Begleitung für ein sportliches Großereignis. Anlässlich der Hockey-EM 2025 in Mönchengladbach bringen die Musiker in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) den offiziellen Turniersong "Hier und Jetzt" heraus, das teilte der DHB mit. Die EM beginnt am 8. August, am 17. August spielen die Höhner den Song am Finaltag live im Stadion.