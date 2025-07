Heim-EM: Hockey-Herren peilen Titel an – Coach fordert Halbfinale

Für Deutschlands Hockey-Männer ist das Ziel bei der Heim-EM laut Bundestrainer André Henning eine Selbstverständlichkeit. „Die Mannschaft, die brauche ich nicht fragen“, sagte der Bundestrainer rund zwei Wochen vor Turnierbeginn zu den Ansprüchen seiner Spieler: „Denn immer, wenn sie zum Turnier fahren, sagen die: Was sonst außer ‚Wir wollen Europameister werden‘ kann unser Ziel sein?“

Henning fordert mindestens das Halbfinale

Auch Henning selbst formuliert die Ambitionen vor der Titelmission in Mönchengladbach deutlich. „Wir wollen ganz klar ins Halbfinale, das ist wirklich das absolute Minimum-Ziel.“ Ein Selbstläufer werden die europäischen Titelkämpfe für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die Henning bereits zu Olympia-Silber 2024 und zum WM-Sieg 2023 führte, aber nicht.

Europa unter sich: K.o.-Runde verspricht Finalcharakter

Baustellen vor dem Heimspiel: DHB-Team sucht noch die EM-Form

Bis zum Heimspiel im Mönchengladbacher Hockeypark steht seiner Mannschaft ohnehin noch ein längerer Weg bevor. Nach dem großen postolympischen Umbruch muss Henning noch an einigen Stellschrauben drehen. „Wir sind noch nicht so formiert und eingespielt“, sagte der DHB-Coach: „Manche Sachen sind noch nicht so klar, wie sie zur EM sein müssen.“