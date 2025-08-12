Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Hockey-EM
Hockey-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Hockey-EM>

Hockey-EM: Deutschland – Polen heute LIVE im TV & Stream

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hockey-Herren zum Gruppensieg?

Nach dem dramatischen 3:2-Sieg gegen Frankreich und dem hart erkämpften 1:1-Unentschieden gegen England stehen die Honamas vor dem entscheidenden dritten Gruppenspiel.
Gegen England reichte es nur zum Remis
Gegen England reichte es nur zum Remis
© IMAGO/Axel Kaste
SPORT1
Nach dem dramatischen 3:2-Sieg gegen Frankreich und dem hart erkämpften 1:1-Unentschieden gegen England stehen die Honamas vor dem entscheidenden dritten Gruppenspiel.

Mit einem Sieg gegen Polen können die deutschen Hockey-Herren den Halbfinaleinzug klarmachen. Die Partie startet um 19:30 Uhr – wie gewohnt live und kostenlos auf MagentaSport und im Stream über MagentaTV.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hockey-EM: Deutschland vs. Polen - TV & Stream-Infos:

  • MagentaSport überträgt alle Spiele der deutschen Damen- und Herren-EM live und kostenfrei, inklusive umfangreicher Vorberichterstattung und Analysen

Coach André Henning sieht im bisherigen Turnierverlauf positives: Das Remis gegen England bewertete er als eine der besten Leistungen bislang – auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre. Stürmer Thies Prinz, der heute sein 100. Länderspiel bestreitet, gab sich realistisch, aber optimistisch: „Platz eins ist noch drin“, so Prinz gegenüber der BILD.

Hockey-EM: Deutschland vs. Polen - Alle Infos:

  • Wann? Dienstag, 12. August 2025, 19:30 Uhr
  • Wo? SparkassenPark, Mönchengladbach
  • Übertragung? Kostenlos auf MagentaSport & MagentaTV

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite