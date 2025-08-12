Hockey-EM: Deutschland – Polen heute LIVE im TV & Stream

Nach dem dramatischen 3:2-Sieg gegen Frankreich und dem hart erkämpften 1:1-Unentschieden gegen England stehen die Honamas vor dem entscheidenden dritten Gruppenspiel.

Mit einem Sieg gegen Polen können die deutschen Hockey-Herren den Halbfinaleinzug klarmachen. Die Partie startet um 19:30 Uhr – wie gewohnt live und kostenlos auf MagentaSport und im Stream über MagentaTV.

Hockey-EM: Deutschland vs. Polen - TV & Stream-Infos:

Coach André Henning sieht im bisherigen Turnierverlauf positives: Das Remis gegen England bewertete er als eine der besten Leistungen bislang – auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre. Stürmer Thies Prinz, der heute sein 100. Länderspiel bestreitet, gab sich realistisch, aber optimistisch: „Platz eins ist noch drin“, so Prinz gegenüber der BILD.