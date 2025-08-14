Hockey-EM: Deutschland – Spanien heute LIVE im TV & Stream

SPORT1 14.08.2025 • 16:50 Uhr Die Honamas haben sich eindrucksvoll als Gruppenerster für das Halbfinale qualifiziert – nach einem klaren 10:0 gegen Polen in der Vorrunde geht es heute um den Einzug ins Finale gegen Spanien

Die Halbfinalbegegnung gegen Spanien wird eine echte Herausforderung: Die Spanier, zweifacher Europameister (1974, 2005), überzeugten jüngst bei der Pro League und besiegten Deutschland dort mit 2:0 – ein deutliches Warnsignal.

Hockey-EM: Deutschland vs. Spanien- TV & Stream-Infos:

MagentaSport überträgt alle Spiele der deutschen Damen- und Herren-EM live und kostenfrei, inklusive umfangreicher Vorberichterstattung und Analysen

Bundestrainer André Henning zeigte sich optimistisch: „Wir stehen im Halbfinale und zwei Topfavoriten sind raus. Unsere Defensive stand ausgezeichnet, wir zeigten gute Eckenabläufe und tolle Offensivaktionen.“ Mit Blick auf das heutige Match sagte Kapitän Mats Grambusch, für den wohl voraussichtlich das vorletzte Länderspiel seiner langen Karriere ansteht: „Die Fans sorgen ab 20 Uhr sicher für einen zusätzlichen Kick. … Spanien ist stark in der Verteidigung und extrem konterstark.“

Hockey-EM: Deutschland vs. Spanien- Alle Infos: