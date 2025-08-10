EM-Dämpfer für deutsche Hockey-Herren

SID 10.08.2025 • 16:47 Uhr Gegen den Weltranglistenvierten tut sich das DHB-Team schwer - der Halbfinaleinzug sollte dennoch gelingen.

Kleiner Dämpfer auf dem Weg zum erhofften EM-Titel: Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Vorrunde verpasst. Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Frankreich reichte es für den Weltmeister von 2023 gegen England nach einer zähen Partie nur zu einem 1:1 (0:0).

James Gall (45.) brachte den Weltranglistenvierten aus England im dritten Viertel in Führung. Den Ausgleich für die Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) erzielte Strafecken-Experte Gonzalo Peillat (52.). Im dritten Gruppenspiel trifft die DHB-Auswahl am Dienstag auf Außenseiter Polen (19.30 Uhr) und kann dort den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

„Wir haben uns lange schwer getan, uns die Zähne ausgebissen“, sagte Bundestrainer André Henning bei MagentaSport: „Es war mir am Anfang etwas zu verhalten, aber wir hatten am Ende mehr Chancen und mehr Ecken und waren zumindest näher am Sieg.“

Deutschland beißt sich die Zähne aus

In der ausgeglichenen ersten Hälfte blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Gelegenheit vergab der Gladbacher Lokalmatador und Kapitän Mats Grambusch (19.), dessen Rückhandschuss aus sehr guter Position noch geblockt wurde.

„Mut“ zu besserem „Zusammenspiel“, forderte Henning in der Halbzeitpause ein, doch der Silbermedaillengewinner von Paris biss sich an der englischen Manndeckung zunächst weiter die Zähne aus. Der erste Treffer fiel folglich auf der Gegenseite - nach einem sehr sehenswerten Rückhand-Abschluss von Gall. Anschließend nutzte Experte Peillat endlich eine der zahlreichen deutschen Strafecken zum Ausgleich.