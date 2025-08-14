Hockey-EM 2025: Niederlande im Finale – Revanche vs. Deutschland?

Die Niederlande ist bei der Hockey-EM in Mönchengladbach ins Finale eingezogen und hat die Titelverteidigung fest im Blick. Der Topfavorit setzte sich am Donnerstag in der Runde der besten Vier mit 3:1 (1:0) gegen Frankreich durch. Im Endspiel am Samstag (18.00 Uhr) könnte es, wie bereits im Finale der Olympischen Spiele, zum Duell mit Deutschland kommen. Die DHB-Männer, die damals in Paris das Nachsehen hatten, treffen am Abend (20.00 Uhr/beide MagentaSport) auf Spanien.