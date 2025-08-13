Hockey-Damen im EM-Halbfinale - nun wartet ein Top-Team

SID 13.08.2025 • 21:29 Uhr Die deutschen Hockey-Frauen zittern sich im "Endspiel" der Gruppe A in die K.o.-Phase. Dort wartet ein alter Bekannter.

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach das Halbfinale erreicht.

Dem Team von Bundestrainerin Janneke Schopman reichte im entscheidenden Duell um das Weiterkommen ein 0:0 gegen Irland, um hinter dem dominierenden Olympiasieger Niederlande auf Rang zwei der Gruppe A in die K.o.-Runde einzuziehen. In der Vorschlussrunde trifft der Olympia-Vierte am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) wie vor zwei Jahren auf Belgien.

Im Halbfinale wartet Belgien

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) tat sich bei rund 30 Grad gegen disziplinierte Irinnen enorm schwer. Im ersten Viertel bewahrte Torhüterin Julia Sonntag ihr Team mit einem gehaltenen Siebenmeter (9.) vor dem Rückstand, auch anschließend musste Deutschland einige brenzlige Situationen überstehen. Offensiv blieben die Danas weitgehend harmlos.

Nach dem Auftaktsieg über Frankreich (4:1) und der Klatsche gegen die Niederlande (1:5) hätte eine Niederlage mit zwei Toren Differenz das historische Aus für Deutschland bedeutet. Noch nie hat eine deutsche Frauen-Auswahl bei der seit 1984 ausgetragenen EM die K.o.-Phase verpasst.

Im Halbfinale kommt es nun zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Belgierinnen, denen Deutschland vor zwei Jahren in der Runde der letzten vier an selber Stelle mit 0:1 unterlegen war. Um ins Endspiel einzuziehen, wird aber eine Leistungssteigerung nötig sein.