Spektakuläres Comeback: Hockey-Männer feiern EM-Auftaktsieg

SID 08.08.2025 • 21:09 Uhr Zehn Minuten vor Schluss liegt die DHB-Auswahl mit zwei Toren zurück - dann gelingt doch noch der Sieg.

Erst Sorgenfalten, dann die Aufholjagd: Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem spektakulären Comeback in die Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach gestartet. Zum Auftakt siegte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Freitagabend nach Rückstand 3:2 (0:0) gegen Frankreich und machte damit den ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Der Rekordeuropameister strebt seinen neunten Titel an.

Die „Honamas“ dominierten das Duell, nutzten aber zunächst ihre Chancen nicht, anders als noch beim bislang letzten Aufeinandertreffen beider Nationen vor rund einem Jahr (8:2). Für Frankreich trafen Kapitän Francois Goyet (43.) und Victor Charlet (48.) per Strafecke. Justus Weigand (50.) und Gonzalo Peillat (51.) glichen jedoch prompt aus. Für Jubelsprünge beim Team von Bundestrainer André Henning sorgte wenig später erneut Weigand (55.).

Hockey-Herren mit Auftaktsieg: „So eine Qualität braucht man“

„Ehrlicherweise haben wir eigentlich von Anfang an ein gutes Spiel gemacht“, sagte Weigand im Anschluss bei MagentaSport: „Das ist nicht geplant, wir stellen uns das ein bisschen anders vor. Aber so eine Qualität braucht man, um etwas gewinnen zu können.“

Nach Olympia-Silber im vergangenen Jahr will der Weltmeister von 2023 unbedingt den EM-Titel gewinnen. Das gelang zuletzt 2013. Bei der jüngsten EM - ebenfalls in Mönchengladbach - sprang Platz vier heraus. Im zweiten Gruppenspiel am Sonntag trifft die DHB-Auswahl auf England (15 Uhr), das zuvor bereits 5:0 (1:0) gegen Polen gewann.

