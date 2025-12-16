Hallenhockey: Fünf Weltmeister im EM-Kader für Heidelberg

SID 16.12.2025 • 16:36 Uhr Die Hallen-Bundestrainer geben ihren Kader für das Heimevent bekannt. Im Januar will sich die DHB-Auswahl zum EM-Titel schießen.

Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und erfolgshungrigen Debütanten geht der Deutsche Hockeybund (DHB) die Titelmission bei der Heim-EM im neuen Jahr an. Die beiden Hallen-Bundestrainer Jan-Philipp Rabente und Matthias Witthaus nominierten fünf Weltmeister von 2025 für ihren Kader – in Heidelberg sollen von 8. bis 11. Januar aber auch Länderspielneulinge ihre Chance bekommen.

Torhüter Jasper Ditzer, Anton Boeckel, Tom Schmidt-Didlaukies, Anton Pöhling und Nicolas Proske hatten sich im Februar diesen Jahres bei der WM in Kroatien bereits zu Hallen-Weltmeistern gekrönt. Spieler wie Luca Großmann, Kapitän beim Bundesligisten TSV Mannheim, stehen indes vor ihrem Debüt für den DHB.

„Wir wollten eine Mannschaft zusammenstellen, die in der Lage ist den Titel zu holen“, wurden die beiden Bundestrainer in einer Pressemitteilung zitiert: „Die ersten Eindrücke vom Lehrgang bestätigen, dass das Team gut harmoniert und wir die richtigen Jungs für diese Aufgabe gefunden haben.“