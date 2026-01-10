Hallen-EM: Hockey-Männer holen Gruppensieg

SID 10.01.2026 • 14:24 Uhr Der Titelverteidiger beendet als makelloser Gruppenerster die Vorrunde vor der Halbfinalpartie am Samstagabend.

Die bereits fürs Halbfinale qualifizierten deutschen Hockeymänner haben sich mit dem vierten Sieg im vierten Spiel den Gruppensieg in der Vorrunde gesichert.

Gegen Spanien, das wie die Deutschen zuvor dreimal gewonnen hatte, setzte sich der Titelverteidiger im Prestigeduell knapp mit 5:4 (4:2) durch und sammelte ein weiteres Argument für die angestrebte Goldmedaille bei der Heim-EM. Im noch ausstehenden zweiten Spiel des Tages treffen die Deutschen am Samstagabend in der Vorschlussrunde auf Polen. Das Weiterkommen hatte der Gastgeber der EM in Heidelberg bereits am Freitagabend perfekt gemacht.

Nächster deutscher Gegner ist Polen

Beim Sieg über die Spanier sorgte Anton Pöhling (2.) im Powerplay für den perfekten Auftakt für die ganz in Pink auflaufenden Deutschen vor über 4000 Fans im ausverkauften SNP Dom. Nicolas Proske (6.) legte mit einem Treffer durch die Beine nach. Der im Turnier bisher so starke Nik Kerner (7./11.), Sohn von Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, traf doppelt. Im zweiten Durchgang hielt Anton Pöhling (24.) die nicht aufsteckenden Gäste letztlich auf Distanz.

Am Samstagabend (20.45 Uhr/Magenta TV) treffen die Weltmeister auf den Gruppenzweiten Polen aus der Gruppe A, während sich die unterlegenen Spanier mit Österreich um den Einzug ins Finale duellieren (19.20 Uhr). Die jeweils zwei besten Teams der beiden Fünfergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, die anderen Mannschaften spielen die restlichen Plätze aus.