Hallen-EM: Hockey-Männer siegen zum Auftakt

SID 08.01.2026 • 21:14 Uhr Das DHB-Team peilt in Heidelberg die Titelverteidigung an, der Start ist gelungen.

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Erfolg in die Mission Titelverteidigung bei der Hallen-EM gestartet. Die Mannschaft des Trainerteams Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Donnerstag in Heidelberg zum Auftakt mit 7:3 (3:2) gegen Irland durch.

Dreifachtorschütze Luca Großmann (10./11./35.), Nicolas Proske (14.), Tom Schmidt-Didlaukies (24.), Anton Pöhling (37.) und Sten Brandenstein (40.) erzielten die Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die vor heimischer Kulisse das 18. EM-Gold in der Halle anpeilt. In der Gruppe B trifft der Rekordeuropameister am Freitag auf die Schweiz (14.00 Uhr) und Belgien (20.15 Uhr/beide MagentaSport). Am Samstag geht es zum Abschluss der Vorrunde noch gegen Spanien.