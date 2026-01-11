Heim-EM: Deutschlands Hockey-Herren verlieren Spiel um Bronze

SID 11.01.2026 • 14:41 Uhr Gegen Spanien verliert das DHB-Team mit 5:6, der entscheidende Treffer fällt erst Sekunden vor dem Abpfiff.

Keine Medaille beim Heim-Turnier: Deutschlands Hockey-Herren sind nach einem Drama bei der Hallen-EM in Heidelberg leer ausgegangen.

Die Mannschaft des Bundestrainer-Duos Jan Philipp Rabente und Matthias Witthaus verlor am Sonntag das Spiel um Bronze nach einem packenden Fight mit 5:6 (4:4), der Siegtreffer der Spanier gelang dem starken aufspielenden Ignacio Abajo erst sieben Sekunden vor Schluss.

„Ich glaube, das war unser schwächstes Spiel bei diesem Turnier“, sagte Kapitän Anton Boeckel bei MagentaSport: „Wir haben einfach defensiv nicht so gearbeitet, wie wir das im Turnier über gemacht haben.“

Das DHB-Team erwischte einen schwachen Start in die Partie, schon nach fünf Minuten lag die Mannschaft mit zwei Toren zurück - kämpfte sich danach aber in die Partie und kam durch Nik Kerner (8.) und Sten Brandenstein (15.) zum Ausgleich. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, kurz vor dem Ende des dritten Viertels ging die deutsche Mannschaft durch Brandenstein, der insgesamt drei Mal traf, erstmals in Führung. Doch am Ende fehlte vermutlich auch ein bisschen die Kraft, zudem erwischte der spanische Torwart Pablo Luna einen starken Tag.