XFL: Fulminanter "The Rock"-Auftakt mit ehemaligen NFL-Spielern

Fulminanter Auftakt in die XFL!

1043 Tage nach dem letzten Spiel der vermeintlich gescheiterten Football-Liga erstrahlt sie nun zum dritten Mal in einem neuen Gewand: 10 Teams, ehemalige NFL-Profis und statt dem WWE-Mogul Vince McMahon nun mit dem Eigentümer Dwyane „The Rock“ Johnson. (NEWS: Alle Infos zur XFL)

Dieser eröffnete die aktuelle Saison mit einer energiegeladenen Ansprache in einem blauen Trikot der Arlington Renegades im Vorfeld der Auftaktpartie dieser gegen die Las Vegas Vipers im Choctaw Stadium, Arlington. Die XFL ist live auf SPORT1+ zu sehen, zu überhören war der Start ohnehin nicht. Zum Abschluss seiner Eröffnungsrede schrie „The Rock“ ins Mikrofon: „An alle Spieler, Coaches und vor allem Fans: XFL, let‘s ball out, Baby!“

Damit wollte er den enormen Ehrgeiz und die Intensität der Liga klarstellen, denn: Der Traum vieler Spieler dürfte es sein, sich in der XFL derartig positiv zu präsentieren, um den Sprung in die lukrativste Sportliga der Welt zu schaffen, die NFL. (DATEN: Spielplan der XFL)

Ehemalige NFL-Spieler in der XFL

So sprach Johnson auch die Spieler direkt an: „Ihr habt eure Träume hierher gebracht, wir bieten die Möglichkeit“. Die Möglichkeit? Eher das Sprungbrett, um „der Welt zu zeigen, dass ihr hungrig seid.“

Das Bild der professionellen Aufmachung der Liga komplettieren jedoch auch große Namen, die bereits in der NFL aktiv waren. So spielt mit Vic Beasley ein ehemaliger Erstrundenpick des NFL-Drafts, ein Pro-Bowler und der Sackleader der NFL-Saison 2016. Auch mit Wide Receiver Martavis Bryant steht ein ehemaliger Pittsburgh Steeler auf dem Feld in der XFL. (DATEN: Tabelle der XFL)