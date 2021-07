Gold Cup: Bailey mit Jamaika vorzeitig im Viertelfinale

Leon Bailey vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat mit der Nationalmannschaft von Jamaika vorzeitig das Viertelfinale beim Gold Cup in den USA erreicht. Die Reggae Boyz bezwangen Guadeloupe in Orlando nach Rückstand mit 2:1 (1:1) und stehen nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Suriname sicher in der K.o.-Runde. Junior Flemmings (87.) erzielte nach Vorarbeit von Bailey den späten Siegtreffer.