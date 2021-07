Kroatien: Ex-Star Davor Suker nicht mehr Verbandspräsident

Die Nachfolge tritt Marijan Kustic an, der bislang als HNS-Geschäftsführer tätig war. Suker, der bei der WM 1998 als Spieler Bronze holte und auf dem Weg dorthin unter anderem Deutschland ausschaltete, hatte den Posten seit 2012 inne. Bei der WM in Russland 2018 scheiterten die Kroaten erst im Finale an Weltmeister Frankreich.