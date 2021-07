Waleri Karpin wird neuer Fußball-Nationaltrainer von Russland

Seine Trainerkarriere begann Karpin 2012 bei seinem Ex-Klub Spartak Moskau. Seit 2017 trainierte er in der heimischen Premjer Liga den FK Rostow, der die vergangene Saison auf dem neunten Tabellenplatz beendete. Karpins erste Aufgabe wird das wichtige WM-Qualifikationsspiel in der Gruppe H gegen den Tabellenführer Kroatien am 1. September.