Union Berlin zieht in Conference League ein

Auf welche Gegner die Köpenicker ab Mitte September in der Gruppenphase treffen, ergibt die Auslosung am Freitag (13.30 Uhr/MESZ) in Istanbul. Der Premieren-Sieger wird im Finale am 22. Mai in Albaniens Hauptstadt Tirana ermittelt und mit einem automatischen Gruppen-Startrecht für die Europa League 2022/23 belohnt. (Spielplan und Ergebnisse der Conference League)