Cristiano Ronaldo vor Comeback für Manchester United - Das wurde aus seiner ersten United-Elf

Roy Keane, das Raubein schlechthin in der Premier League, war zu Zeiten des Ronaldo-Debüts in den letzten Zügen seiner Zeit bei United. Der irische Nationalspieler ist bekannt für seine teils überharte Spielweise. Vor allem dem Hause Haaland bleibt der 50-Jährige negativ in Erinnerung. So ist Keane durch ein brutales Foul für das Karriereende von Erling Haalands Vater Alf-Inge Haaland verantwortlich.