Film über Otto Rehhagel: Triumph bei Fußball-EM 2004 mit Griechenland kommt ins Kino

In der deutschen Öffentlichkeit erhielt Rehhagel im EM-Verlauf in Anlehnung an den griechischen Helden Herakles den Spitznamen „Rehakles“. Außerdem tauchte zu der Zeit in den Medien sein früherer Spitzname „König Otto“ wieder häufiger auf und sollte an Otto von Bayern als ersten Herrscher Griechenlands erinnern.