Klaas-Jan Huntelaar gibt Comeback - Ex-Schalker kickt für Amateurteam

„Er hat sich in letzter Zeit bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten und sich still und leise aus dem Profifußball verabschiedet“, wird der HC‘03-Vorsitzende Mart de Kruif in der Meldung zitiert. „Er will jetzt einfach nur Fußball spielen. Der Klub ist dabei wie ein warmes Bad. Er muss nichts tun, er kann alles tun.“