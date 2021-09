McKennie wegen Corona-Regelungen suspendiert, Donovan übt Kritik

Der Rekordnationalspieler der US-Boys machte keinen Hehl daraus, dass er das Verhalten des 23-Jährigen nicht nachvollziehen kann: „Das ist eine Woche deines Lebens mit drei wichtigen Spielen, nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Mannschaftskameraden und für dein Land, das zu einer Weltmeisterschaft fahren will. Das Ausmaß an Egoismus in diesem Moment ist mir unbegreiflich. Ehrlich gesagt, das ist mir unbegreiflich.“