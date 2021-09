Stefan Kuntz startet Mission als Nationaltrainer der Türkei

Stefan Kuntz scherzte, lachte, seine Augen strahlten. „Hier zu sein ist so, als würde ich nach Hause zurückkehren“, sagte der neue Trainer der Türkei voller „Stolz“ bei seiner Vorstellung am Montag in Istanbul: „Als ich meiner Familie zum ersten Mal von dem Angebot erzählte, sagten sie zu mir: ‚Können wir auch in die Türkei kommen?‘ Ich glaube, ich könnte kein größeres Kompliment machen.“