Craig Bellamy mit emotionaler Beichte nach Aus bei Anderlecht

Zurück in Anderlecht war er zurück in einem Fußballumfeld, das alles bot, was er sich wünschte: Trainer der U21-Mannschaft des Vereins, Co-Trainer von Kompany bei den Profis, 14 Stunden am Tag in das Spiel eintauchen, sich weiterbilden, stundenlang mit dem ehemaligen Kapitän von Manchester City, mit dem er bei den Citizens zusammengespielt hatte, auf dem Trainingsplatz stehen, Pläne schmieden und planen (Alle News zur Premier League)