Hooligan-Angriff auf Union-Delegation - Feyenoord entschuldigt sich

Das Auswärtsspiel von Union Berlin in der Conference League am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam ist von einem Angriff auf die offizielle Union-Delegation überschattet worden. Die rund 25-köpfige Gruppe um Präsident Dirk Zingler wurde am Vorabend in einer Bar in der Nähe des Teamhotels von Hooligans attackiert, die dem Anschein nach der Feyenoord-Fanszene zugerechnet werden. Einen entsprechenden Bericht des Berliner Kuriers bestätigte Klubsprecher Christian Arbeit dem SID.