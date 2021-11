Paris Saint-Germain: Polizei nimmt PSG-Spielerin Diallo in Gewahrsam

„Paris Saint-Germain nimmt zur Kenntnis, dass Aminata Diallo heute Morgen von der SRPJ von Versailles im Rahmen des Verfahrens, das nach einem Angriff auf Spieler des Vereins am vergangenen Donnerstagabend eingeleitet wurde, in Polizeigewahrsam genommen wurde“, heißt es in der Erklärung.