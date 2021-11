Robin Gosens von Atalanta Bergamo vor Comeback

Atalantas Trainer Gian Piero Gasperini will den 27-Jährigen am 30. November im Serie-A-Spiel gegen FC Venedig einsetzen. Außenbahnspieler Gosens hatte die Verletzung im Champions-League-Spiel gegen die Young Boys Bern (1:0) am 29. September erlitten. Der 27-Jährige hatte damals unter Tränen den Platz verlassen.