"Der Richtige dafür": Schuster spricht sich für Xavi als Barca-Trainer aus

Momentan, das betonte der Europameister von 1980, sei Barcelonas Kader "nicht gut genug, um vorn in der Liga mitzuspielen". Deswegen müsse man bei den Katalanen zunächst "das Messi-Syndrom abschütteln. Dann gnadenlos analysieren, was der aktuelle Kader hergibt, Jung und Alt auch spielerisch zusammenführen und den Spielern eine Spielweise geben die zu ihren Möglichkeiten passt - auch wenn diese bei den Fans, die feinstes Tiki Taka gewohnt waren, erst mal keine Jubel-Stürme auslöst", so Schuster.