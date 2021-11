FC Bayern und Inter: Rummenigge und Trappatoni finden sich immer wieder

„Ich habe Giovanni zum ersten Mal in meinem letzten Jahr bei den Nerazzurri getroffen, einer Saison, die nicht einfach war, weil ich Muskelprobleme in meinem Bein hatte. Am Ende war er es, der entschied, dass mein Vertrag nicht verlängert werden würde. Das war für mich schwer zu akzeptieren“, erinnerte sich Rummenigge nun bei dem italienischen Fernsehsender Rai 2.