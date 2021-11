Griechenland: Nationaltrainer van't Schip zurückgetreten

Van‘t Schip, Europameister von 1988, verpasste mit den Griechen die Qualifikation für die WM 2022. In der Gruppe C reichte es hinter Spanien und Schweden nur zu Platz drei. Unter dem Niederländer verbuchte das Team in insgesamt 26 Spielen elf Siege, neun Unentschieden und sechs Niederlagen.