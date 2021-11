Ibrahimovics Rat an Halloween: Mbappe muss "Blut lecken"

Ibrahimovic, der am Sonntag sein 150. Serie-A- und übergreifend 400. Ligator erzielt hatte, sieht den Franzosen von Paris St. Germain in einer Komfortzone. "Umgib dich mit denen, die dir sagen, dass du nicht gut genug bist und besser werden musst, und du wirst besser werden", empfahl der 40-Jährige. Mbappe hat in der Ligue 1 bislang fünf Saisontore erzielt.