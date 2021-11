„Keine nennenswerten Vorkommnisse“ nach Union-Rotterdam

Am Mittwoch waren 79 Personen in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten verhinderten laut eigenen Angaben am Mehringdamm in Kreuzberg und auch am Treptower Park Auseinandersetzungen zwischen Union-Fans und Gästen aus Rotterdam. 71 teils "gewaltbereite und angetrunkene" Personen wurden dabei vorläufig festgenommen.