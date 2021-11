Lyon gegen Marseille nach Flaschenwurf unterbrochen

Der französische Fußball ist in den vergangenen Monaten immer wieder von Ausschreitungen überschattet worden. Payet war erst im August beim Auswärtsspiel in Nizza ebenfalls von einer Flasche getroffen worden, OGC wurde daraufhin ein Punkt abgezogen. Marseille wiederum muss sein nächstes Heimspiel nach Ausschreitungen in der Partie gegen Paris St. Germain ohne Zuschauer austragen.