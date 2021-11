WM-Qualifikation: Bundesligaprofis schießen Südkorea zum Sieg

Der Mainzer Jae-Sung Lee (33.) und der Freiburger Woo-Yeong Jeong (79.) trafen beim 3:0 (1:0)-Erfolg am Dienstag gegen den Irak für die Gäste. Südkorea steht damit nach sechs Spielen mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz in der Gruppe A. Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son erzielte den dritten Treffer per Elfmeter (74.).