Jörn Andersen neuer Nationaltrainer von Hongkong

Hongkong steht in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 147. Andersen soll versuchen, die Mannschaft zur Asienmeisterschaft 2023 in China zu führen. "Ich hoffe, dass ich meine Erfahrung und meine taktische Philosophie nutzen kann, um ein starkes und konkurrenzfähiges Team für die kommenden Spiele aufzubauen", sagte Andersen, der die Nachfolge des Finnen Mixu Paatelainen antritt, in einer Erklärung des Fußballverbandes HKFA.