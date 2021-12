Aston Villa: Teammanager Gerrard positiv auf Corona getestet

Gerrard wird seine Mannschaft am Sonntag, dem traditionellen Spieltag am Boxing Day, gegen den FC Chelsea (18.30 Uhr MEZ) nicht betreuen können. Auch am Dienstag bei Leeds United wird der 41-Jährige in Quarantäne sein. Noch steht allerdings nicht fest, ob diese Begegnung nach einem Corona-Ausbruch bei Leeds überhaupt stattfinden kann.