Drei weitere Infizierte: Corona-Lage bei Barca spitzt sich zu

Die Katalanen meldeten am Donnerstag drei weitere Fälle. Der frühere Bayern-Profi Philippe Coutinho, Sergino Dest sowie Ez Abde haben sich laut Klubangaben infiziert und befinden sich in Isolation. Schon am Dienstag und Mittwoch waren vier Infektionen bekannt geworden, darunter der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé.