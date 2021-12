Klopp: Impfstatus bei Transfers „definitiv“ ein Kriterium

Es sei nicht so, dass ungeimpfte Profis diese Gefahr absichtlich heraufbeschwörten - aber sie täten es. Diese Spieler müssten sich in eigenen Kabinen umziehen, in eigenen Räumen essen, im eigenen Bus fahren, usw. "Aus organisatorischer Sicht wird es wirklich chaotisch", sagte Klopp, es sei dann "unglaublich schwierig, sich an das Protokoll zu halten".