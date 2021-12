Afrika Cup: Marokko ohne Chelsea-Star Ziyech - "störender Einfluss"

Erst in der vergangenen Woche hatten die in der Europäischen Klubvereinigung ECA organisierten Vereine angekündigt, ihren Spielern die Freigabe für den Afrika Cup in Kamerun zu verweigern. Dennoch nominierte Halilhodzic mehrere dieser Profis, darunter den Ex-Dortmunder Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain und Aymen Barkok von Eintracht Frankfurt.