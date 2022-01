FC Liverpool: Klopp spricht über Salah-Zukunft

„Ich will bleiben, aber es liegt nicht in meinen Händen. Sie wissen, was ich möchte. Ich frage nicht nach verrückten Sachen“, sagte der 29 Jahre alte Angreifer. Englischen Medienberichten zufolge fordert Salah ein Wochengehalt in Höhe von 300.000 Pfund (rund 360.000 Euro). (Tabelle der Premier League)