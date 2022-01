Niederlande trauern um Feyenoord-Ikone Jansen

Mittelfeldspieler Jansen hatte mit Oranje bei den Weltmeisterschaften 1974 und 1978 jeweils das Finale erreicht. 1974 in München holte Deutschland den Titel (2:1), Jansens Grätsche gegen Bernd Hölzenbein führte zum Foulelfmeter, der den deutschen Ausgleich brachte. Vier Jahre später verloren die Niederlande in Buenos Aires gegen Argentinien (1:3 n.V.), auch in diesem Endspiel stand Jansen von Beginn an auf dem Feld.