Rangnick-Schützling Greenwood von ManUnited nach Gewaltvorwürfen suspendiert

Manchester reagierte mit Greenwoods Suspendierung auf die Veröffentlichung von Fotos und Tonaufnahmen durch die Lebensgefährtin des Rechtsaußen bei Instagram am Sonntagmorgen. Darauf waren zum Teil blutende Verletzungen und blaue Flecken auf dem Körper der jungen Frau zu erkennen und offenbar auch Greenwood zu hören, wie der Nachwuchsstar der Red Devils seine Partnerin zu sexuellen Handlungen zwingen will. Die Postings, in denen Greenwood eindeutig als Täter benannt worden war, wurden im Laufe des Sonntags wieder gelöscht.