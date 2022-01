Premier League: Serbischer TV-Mogul Dragan Solak übernimmt FC Southampton

Solak ist Hauptinvestor des in London ansässigen Unternehmens Sport Republic, das von Rasmus Ankersen - der vor kurzem als Co-Direktor beim FC Brentford zurückgetreten ist - und Henrik Kraft gegründet wurde. "Meine Partner und ich haben Erfahrung mit langfristigen Investitionen in der Sport- und Unterhaltungsbranche, und Sport Republic wurde gegründet, um dieses Know-how zu bündeln und dem Markt etwas Einzigartiges zu bieten", sagte Solak: "Southampton besitzt so viele Qualitäten, die wir in einer großen Sportorganisation gesucht haben."