Thorsten Fink über Riga FC, skurriles Video und Ziele

Die Saison in Lettland beginnt, zur Freude von Fink, erst im März. „Ich kann mich gut vorbereiten. Normalerweise ist es ja so, dass du als Trainer oft erst in der Saison eine neue Mannschaft übernimmst und kannst dann gar nicht alles so beeinflussen, wie es sinnvoll wäre.“ Zuletzt arbeitete Fink als Trainer von Andrés Iniesta und Lukas Podolski bei Vissel Kobe in Japan. Im September 2020 war Schluss, Fink trat zurück.