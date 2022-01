Transfer-Report der FIFA: Spielerwechsel wieder auf Vor-Corona-Niveau

Trotz der anhaltenden Coronakrise hat sich der Transfermarkt im Fußball mindestens erholt. Wie der Weltverband FIFA am Freitag mitteilte, verzeichnete er 2021 im Profifußball der Männer grenzüberschreitende 18.068 Spielerwechsel, was ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Laut „Global Transfer Report“ der FIFA liegt das Niveau damit wieder auf dem des letzten Vor-Corona-Jahres 2019.