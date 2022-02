Ablösefrei, Dreijahresvertrag und 100-Millionen-Klausel: Barcelona gibt Details zu Aubameyang-Verpflichtung bekannt

Zuletzt hatte es Sorgen um Aubameyangs Gesundheit gegeben. Der Kapitän hatte das Lager der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup nach einer Corona-Erkrankung verlassen, um sich in London wegen Herzproblemen untersuchen zu lassen. Sein Herz sei „völlig in Ordnung“, schrieb er später bei Instagram. Nun wagt der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2016/17 einen Neuanfang in Barcelona.