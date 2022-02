KNVB-Pokal: Mario Götze schießt PSV Eindhoven gegen NAC Breda ins Halbfinale

Der ehemalige BVB-Star zeigte eine überragende Leistung und erzielte den zweiten (28.) und dritten (40.) Treffer für die „Rood-Witten“, nachdem Noni Madueke die Hausherren früh in Führung gebracht hatte (8.). In der 78. Spielminute war Götze zudem an der Vorbereitung des Treffers zum 4:0-Endstand von Cody Gakpo vor.